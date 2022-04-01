Суд прекратил дело против автора надписи на стене храма в центре Петербурга

Дзержинский районный суд вынес постановление по уголовному делу против Фарида Наузо, обвиняемого в повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), сообщила 1 апреля объединенная пресс-служба судов. Молодой человек обвинялся в нанесении надписи на стену храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенного на Шпалерной улице.

Как уточнила судебная пресс-служба, в конце октября 2021 года нетрезвый Наузо "умышленно, с целью повреждения фасада здания" написал на фасаде церкви "Проснись" маркером черного цвета. В результате приход храма оказался перед необходимостью закрашивать и ремонтировать стену, понесенный ущерб был оценен в 51 тысячу рублей.

На судебном заседании защита Наузо ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением сторон. Как отметили в судебной пресс-службе, молодой человек "загладил причиненный потерпевшей стороне вред путем принесения извинения, которое было принято, а также возместил материальный ущерб в размере 51 000 рублей".

Суд учел признание вины со стороны Наузо и тот факт, что он загладил причиненный вред. Дело было прекращено в связи с примирением сторон.