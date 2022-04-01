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Новости 12:51

"По бюджетным соображениям": В Петербурге закрывается генконсульство Бельгии

фото ЗакС политика "По бюджетным соображениям": В Петербурге закрывается генконсульство Бельгии

Петербург покидают бельгийские дипломаты: генеральное консульство страны, расположенное в здании на набережной реки Мойки, закрывается, со входа сняли флаги государства, делится "Фонтанка".

Дипломаты подтвердили информацию о упразднении деятельности ведомства, объяснив, что их отъезд вызван "бюджетными соображениями", а решение они приняли ещё в декабре.

Напомним, что несколько дней назад Бельгия приняла решение выслать из страны 21 дипломата из России ввиду "шпионажа и угрозы безопасности" стране. МИД РФ, как и всегда в таких случаях, заявил о зеркальных мерах.


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