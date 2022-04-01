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РИА "Новости": пожарные потушили половину резервуаров на белгородском нефтехранилище после ударов ВСУ

фото ЗакС политика РИА "Новости": пожарные потушили половину резервуаров на белгородском нефтехранилище после ударов ВСУ

Половина из горящих топливных резервуаров на территории нефтехранилища в Белгородской области потушена, сообщило 1 апреля РИА "Новости". При этом угроза распространения пламени на другие резервуары сохраняется.

"Пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трех", — цитирует информагентство слова представителя экстренных служб.

Как сообщается, из соседних домов эвакуированы 43 человека, жертв и пострадавших нет.

О пожаре на белгородской нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", — написал он в своем Telegram-канале. Спустя время он уточнил, что причиной ЧП стал "авиаудар с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Помимо нефтебазы удару с воздуха подверглись типография и предприятие, занимающееся выращиванием синтетического сапфира. Как сообщил ТАСС глава ООО "Техсапфир" Авак Овагимян, обстрел случился около шести часов утра, в результате пострадала часть оборудования, здание местами повреждено. "Дальше не можем оценивать, поскольку нас всех эвакуировали, мы ждем окончания оперативной работы. Пострадавших нет", — уточнил он.

Фото: pixabay


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