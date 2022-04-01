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Новым главой Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга стала Алла Эккерман

фото ЗакС политика Новым главой Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга стала Алла Эккерман

У государственного бюджетного учреждения "Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга" появился новый глава: им стала Алла Эккерман, информирует пресс-служба комитета имущественных отношений.

Параллельно Эккерман будет трудиться на посту директора в СПб ГБУ "ГУИОН", который занимала и ранее.

Чиновница является выпускницей Ленинградского государственного педагогического университета им. Герцена по специальности "Юриспруденция". В исполнительных органах власти Петербурга трудится с 2003 года. В 2012-м получила должность в ГУП "ГУИОН" и с 2015 года является директором ведомства.

Фото: сайт ГУИОН


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