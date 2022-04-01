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Новости 13:45

Голикова заявила об увеличении россиян, работающих неполный день

фото ЗакС политика Голикова заявила об увеличении россиян, работающих неполный день

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала "стабильной" ситуацию на рынке труда, сообщили 1 апреля в аппарате чиновницы. В то же время она указала на рост количества граждан, находящихся в простое или же работающих неполный день.

"На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое", — заявила Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

В связи с этим вице-премьер назвала ключевой задачей "заблаговременную организацию работы всех структур и проведение превентивных мероприятий" по сохранению занятости в стране.

В ходе совещания глава Минтруда Антон Котяков рассказал о росте количества вакансий на портале "Работа России" с 1,6 до 1,8 миллиона за март. "Службы занятости начинают реализацию проактивных мер. В первую очередь всеми субъектами делается упор на взаимодействие с крупными работодателями, — заявил он. — Обращаясь к регионам, важно уделять пристальное внимание не только занятости по найму, но и ситуации с самозанятыми гражданами, индивидуальными предпринимателями"


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