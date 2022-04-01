В Кремле раскритиковали Депардье, раскритиковавшего Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал 1 апреля слова французского актера и российского гражданина Жерара Депардье о том, что российский народ не несет ответственности за спецоперацию на Украине. Представитель Кремля заявил, что киноактер "не полностью понимает" причин происходящих событий в силу собственной слабой погруженности "в политическую повестку дня", сообщило РИА "Новости".

По мнению Пескова, Депардье "не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск" и плохо представляет бомбежки мирных граждан и угрозу от националистов. "Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал", — пообещал просветить деятеля искусств пресс-секретарь.

Между тем, в Госдуме на слова Депардье отреагировали более эмоционально. Депутат Султан Хамзаев ("Единая Россия") высказался за лишение актера российского гражданства. "Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления", — заявил он.

Депардье получил российское гражданство в начале 2013 года, указ об этом подписал президент Владимир Путин. После получения паспорта он прибыл в мордовскую столицу Саранск, где получил звание "Почетный удмурт", встав таким образом в один ряд с Альбертом Эйнштейном, Джоном Ленноном и Юрием Гагариным.