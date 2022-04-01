Суд оштрафовал РЖД из-за люстр на Витебском вокзале

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ОАО "РЖД" за невыполнение реставрации пяти люстр на Витебском вокзале, сообщила 1 апреля объединенная пресс-служба судов. Дело было возбуждено по статье о нарушении требований об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ).

Как рассказали в судебной пресс-службе, в апреле 2018 года КГИОП распорядился провести реставрацию некоторых элементов декоративно-прикладного искусства на вокзале. Речь шла о пяти люстрах, крайним сроком выполнения работ было назначено 4 апреля 2021 года. Однако же никакой информации о проведении работ РЖД не предоставили. В ходе осмотра наличие люстр на вокзале было подтверждено, однако "по визуальному осмотру факты проведения реставрации люстр и изменения их сохранности не установлены".

Суд счел, что РЖД не выполнили требования КГИОП по сохранению объекта культурного наследия и назначил компании штраф в размере 350 тысяч рублей.