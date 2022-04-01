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Новости 15:31

Российские туроператоры могут задолжать клиентам до 60 миллиардов рублей

фото ЗакС политика Российские туроператоры могут задолжать клиентам до 60 миллиардов рублей

Общая задолженность российских туроператоров перед клиентами из-за несостоявшихся поездок может составить 60 миллиардов рублей, сообщил 1 апреля глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Он также выступил за предоставление компаниям отсрочки по обязательствам перед путешественниками.

"Пока точные цифры обязательств туроператоров перед туристами нет. Эти данные сейчас формируются. Но, если говорить об экспертной оценке, то это цифра от 60 миллиардов, может быть, чуть выше", — цитирует РИА "Новости" слова эксперта.

Осауленко указал, что благодаря предоставленной туроператорам отсрочке по возврату средств во время пандемии к концу 2021 года сумма задолженности перед клиентами снизилась с 44 миллиардов рублей до 6,5 миллиардов. Подобную методику он назвал "эффективным инструментом" и выступил за ее повторное применение.

"Основная задача для решения этих вопросов — сохранить непосредственно оператора", — заключил Осауленко.

Фото: pixabay


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