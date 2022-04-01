Путин обязал кандидатов на выборах отчитываться о наличии криптовалют

Президент Владимир Путин подписал 1 апреля закон, обязующий кандидатов на выборах предоставлять сведения по сделкам о приобретении цифровых валют, сообщило ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным поправкам, отныне кандидаты должны будут отчитываться о собственных расходах и о расходах супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке с приобретением финансовых активов и цифровой валюты. Речь идет о покупках за три года в случае, если сумма сделки превышает совокупный доход кандидатов и членов их семей за три года, предшествовавших сделке.

Кроме того, кандидатов обязали отчитываться об источниках доходов, за счет которых была проведена сделка.