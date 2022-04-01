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Выборы 2021

Новости 15:44

Путин обязал кандидатов на выборах отчитываться о наличии криптовалют

фото ЗакС политика Путин обязал кандидатов на выборах отчитываться о наличии криптовалют

Президент Владимир Путин подписал 1 апреля закон, обязующий кандидатов на выборах предоставлять сведения по сделкам о приобретении цифровых валют, сообщило ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным поправкам, отныне кандидаты должны будут отчитываться о собственных расходах и о расходах супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке с приобретением финансовых активов и цифровой валюты. Речь идет о покупках за три года в случае, если сумма сделки превышает совокупный доход кандидатов и членов их семей за три года, предшествовавших сделке.

Кроме того, кандидатов обязали отчитываться об источниках доходов, за счет которых была проведена сделка.


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