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Новости 16:06

Володин выступил за увольнения глав бюджетных организаций, несогласных с властью

фото ЗакС политика Володин выступил за увольнения глав бюджетных организаций, несогласных с властью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал 1 апреля в своем Telegram-канале россиян, критикующих власть. Подобное поведение единоросс расценил как предательство и призвал к ответным мерам против инакомыслящих.

Свои рассуждения Володин начал указания на тех, "кто убежал в другие страны, в тёплые края" и, в частности, "вещает оттуда с обвинительными высказываниями". В качестве примера спикер сослался на оперную певицу Анну Нетребко, ранее высказавшуюся о спецоперации на Украине.

"Государственная Дума не снимает с повестки вопрос, — продолжил Володин. — Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер". Несогласие с действиями российских властей он счел подлостью по отношению к российским военнослужащим и пообещал "обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях".

Ранее о спецоперации на Украине высказался актер Жерар Депардье. После его слов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что тот "не полностью понимает" причины спецоперации и пообещал "рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал".


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