Беглов: Мы должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился в Смольном с членами координационной комиссии по противодействию коррупции и обсудил с ними профилактические меры, принимаемые в исполнительных органов власти для пресечения противоправной бюджетной деятельности.

Кроме того, чиновники обсудили ряд предложений, предполагающих перенос бюджетной деятельности муниципалитетов в электронный вид, благодаря чему впоследствии стал бы возможен дистанционный контроль за финансовой работой муниципалов.

"Мы должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств. Задача финансового контроля – не допускать неэффективных бюджетных трат, выявлять системные ошибки и предупреждать возможные нарушения, в том числе, коррупционного характера", - в назидание сказал членам комиссии Беглов.