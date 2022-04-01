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Беглов: Мы должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств

фото ЗакС политика Беглов: Мы должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился в Смольном с членами координационной комиссии по противодействию коррупции и обсудил с ними профилактические меры, принимаемые в исполнительных органов власти для пресечения противоправной бюджетной деятельности.

Кроме того, чиновники обсудили ряд предложений, предполагающих перенос бюджетной деятельности муниципалитетов в электронный вид, благодаря чему впоследствии стал бы возможен дистанционный контроль за финансовой работой муниципалов.

"Мы должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств. Задача финансового контроля – не допускать неэффективных бюджетных трат, выявлять системные ошибки и предупреждать возможные нарушения, в том числе, коррупционного характера", - в назидание сказал членам комиссии Беглов.


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