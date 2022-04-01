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"Стройтренд" достроит в Ленобласти ЖК "Десяткино 2.0"

фото ЗакС политика "Стройтренд" достроит в Ленобласти ЖК "Десяткино 2.0"

Фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области определился с подрядчиком для завершения строительства ЖК "Десяткино 2.0", сообщили 1 апреля в пресс-службе региональной администрации. Работы должна будет выполнить компания "Стройтренд", которая выиграла в пятницу соответствующий конкурс.

Согласно законодательству, контракт с подрядчиком может быть подписан спустя 10 дней после завершения конкурса. В недостроенном комплексе зарегистрировано около 1 600 дольщиков.

"Кроме того, положительное заключение государственной экспертизы получено для ЖК Аннинский парк и второй очереди ЖК "Десяткино"", — отметили в областной администрации. Согласно сообщению, конкурсы по выбору подрядчиков на достройку этих объектов были объявлены "параллельно с прохождением государственной экспертизы".

Строительство ЖК "Десяткино 2.0" компания Normann начала в 2014 году, спустя два года работы заморозили. В июле 2020 года на стене недостроенного комплекса появилась надпись "SOS! Путин В.В. Помоги! Дострой Десяткино 2.0" высотой в шесть этажей.


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