Завод Nissan в Петербурге может частично вернуться к работе с 11 апреля

Начиная с 11 апреля автомобильный завод Nissan, базирующийся в Петербурге, может частично вернуться к привычной деятельности, уведомляет "Фонтанка", ссылаясь на источники.

"Возможен запуск в одну дневную смену. То есть неделю работает одна смена, неделю другая", — поделился собеседник издания.

Формат будущей деятельности будет напрямую зависеть от условий поставок комплектующих к автомобилям.

В простой сотрудников Nissan отправили 14 марта из-за нехватки необходимых для сборки машин деталей.

В пресс-службе компании не стали конкретизировать, действительно ли завод откроется 11 апреля.