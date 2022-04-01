Смольный до конца года не станет начислять пени арендаторам

Арендаторам городской недвижимости не будут начислять пени за просрочку платежей, сообщили 1 апреля в администрации губернатора Александра Беглова. Как полагают в Смольном, подобная мера позволит поддержать петербургский бизнес в условиях санкционного давления.

Как сообщили в Смольном, комитет имущественных отношений подготовил соответствующее распоряжение по поручению Беглова. Пени не будут начисляться в срок с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Подобная мера коснется, в частности, договоров аренды объектов нежилого фонда и земельных участков, договоров на размещение ларьков, инвестиционных договоров и иных, обладающих признаком инвестиционных.

"Эта мера позволит стабилизировать положение предпринимателей, особенно в малом и среднем бизнесе. Арендаторы получат "передышку" для решения финансовых проблем и возможность сохранить бизнес и рабочие места", — заявил Беглов в связи с отказом начислять пени.