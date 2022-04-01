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Новости 16:48

Смольный до конца года не станет начислять пени арендаторам

фото ЗакС политика Смольный до конца года не станет начислять пени арендаторам

Арендаторам городской недвижимости не будут начислять пени за просрочку платежей, сообщили 1 апреля в администрации губернатора Александра Беглова. Как полагают в Смольном, подобная мера позволит поддержать петербургский бизнес в условиях санкционного давления.

Как сообщили в Смольном, комитет имущественных отношений подготовил соответствующее распоряжение по поручению Беглова. Пени не будут начисляться в срок с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Подобная мера коснется, в частности, договоров аренды объектов нежилого фонда и земельных участков, договоров на размещение ларьков, инвестиционных договоров и иных, обладающих признаком инвестиционных.

"Эта мера позволит стабилизировать положение предпринимателей, особенно в малом и среднем бизнесе. Арендаторы получат "передышку" для решения финансовых проблем и возможность сохранить бизнес и рабочие места", — заявил Беглов в связи с отказом начислять пени.


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