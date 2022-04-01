ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:33

Смольный готов субсидировать 150 млн рублей в развитие петербургского кинематографа

фото ЗакС политика Смольный готов субсидировать 150 млн рублей в развитие петербургского кинематографа

В Петербурге начался конкурсный отбор на предоставление бюджетных субсидий на развитие кинематографа, делится пресс-служба Смольного. В рамках данной кампании претендовать на поддержку могут как НКО, так и частные киностудии. Заявки принимаются до 4 мая.

Затраты на финансирование кинопроизводства будут предоставляться компаниям и НКО, которые снимали в Северной столице фильмы в период с 2021 по 2023 год.

В нынешнем году в развитие и поддержку городского кинематографа направят 150 млн рублей: для сравнения годом ранее на эти цели было выделено 58,8 млн рублей.

В 2021 году субсидии предоставили таким кинолентам, как "Моя ужасная сестра", "Динамо", "Блокадный футбол", "Дополнительный урок", "Хлеб, "Север", Кобальт".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама