Смольный готов субсидировать 150 млн рублей в развитие петербургского кинематографа

В Петербурге начался конкурсный отбор на предоставление бюджетных субсидий на развитие кинематографа, делится пресс-служба Смольного. В рамках данной кампании претендовать на поддержку могут как НКО, так и частные киностудии. Заявки принимаются до 4 мая.

Затраты на финансирование кинопроизводства будут предоставляться компаниям и НКО, которые снимали в Северной столице фильмы в период с 2021 по 2023 год.

В нынешнем году в развитие и поддержку городского кинематографа направят 150 млн рублей: для сравнения годом ранее на эти цели было выделено 58,8 млн рублей.

В 2021 году субсидии предоставили таким кинолентам, как "Моя ужасная сестра", "Динамо", "Блокадный футбол", "Дополнительный урок", "Хлеб, "Север", Кобальт".