Часть сада Смольного собора отреставрируют до конца года

До конца 2022 года в Петербурге отреставрируют по архивным материалам часть сада Смольного собора, сообщили 1 апреля в администрации губернатора Александра Беглова. Согласно планам, здесь восстановят деревья и кустарники, а заодно отремонтируют газоны.

В настоящее время идет восстановление исторической планировки сада в монастырском дворе, уточнили в Смольном. Реставраторы восстановят утраченные дороги внутри монастырского двора, сохранив при этом существующую крестообразную планировку. Также в саду появятся места для отдыха.

"В саду Смольного собора ведется большая работа, которой предшествовали архивные изыскания, совмещение исторических планов с современным состоянием территории, ландшафтно-архитектурные обследования", — высказался Беглов. Попутно он пообещал завершить в этом году семилетнюю реставрацию Смольного собора.

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