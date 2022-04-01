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Новости 19:29

Пулково снизило стоимость ПЦР-теста после вмешательства прокуратуры

фото ЗакС политика Пулково снизило стоимость ПЦР-теста после вмешательства прокуратуры

Аэропорт Пулково снизил стоимость ПЦР-тестов на 31 % по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры, отчиталось ведомство 1 апреля. Проверка проводилась по поручению Генпрокуратуры в связи с появившимися сведениями о существенном подорожании тестирования в воздушных гаванях страны.

По сообщению прокуратуры, лаборатория ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" "необоснованно завышала" стоимость тестирования. Так, в цену была включена надбавка в виде НДС, которым медицинские услуги не облагаются, и завышены расценки на услуги подрядной организации.

Прокуратура сделала представление главе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", после чего то снизило стоимость услуги.


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