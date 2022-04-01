Роскомнадзор насчитал 60 актов цензуры со стороны YouTube и Google

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять ограничения с группы каналов интернет-издания "Политическая Россия", сообщило 1 апреля РИА "Новости". Попутно ведомство призвало адресатов объяснить причины блокировки.

По версии РКН, действия американской платформы "в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

Ведомство пожаловалось на "ярко выраженную антироссийскую политику" со стороны Google, якобы ведущуюся с начала спецоперации на Украине. По подсчетам РКН, к настоящему моменту зафиксировано около 60 актов цензуры против СМИ, просветительских проектов, а также российских общественных деятелей и организаций.

В своем заявлении Роскомнадзор потребовал от Google "незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube" и вернуть россиянам доступ к заблокированной информации.

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