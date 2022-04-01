Генконсульство Нидерландов продолжит свою работу в Петербурге

Посольство Нидерландов в Москве и консульство в Петербурге не собираются закрываться, говорится в сообщении Telegram-канала диппредставительства, опубликованном 1 апреля. Предыдущий пост, выпущенный в пятницу утром, вызвал "определенную неясность" и требует уточнения, указали дипломаты.

"Нидерланды продолжают прилагать усилия к поддержанию нидерландско-российских отношений и не имеют намерений закрыть свои представительства в России", — уточнили сотрудники представительства. Согласно заявлению, посольство и консульство продолжают оказывать консульские услуги "в рамках возможного".

Вместе с тем дипломаты сочли нужным отметить, что нынешняя ситуация вокруг Украины "не может не отразиться на двусторонних отношениях" между Россией и Нидерландами.

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