На акции на Исаакиевской площади задержали корреспондента ЗАКС.Ру

Сотрудники полиции задержали корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня на несогласованной акции на Исаакиевской площади. Журналист рассказал, что был в яркой жилетке с надписью "Пресса" и пресс-картой.

Окунь сообщил, что полицейские подошли к нему и попросили пройти с ними "для проверки документов". Другой корреспондент ЗАКС.Ру рассказал, что Окунь стал первым журналистом задержанным во время акции.

В автозаки попали примерно 19 человек. Всего на площади собралось около 70 участников акции. Они разошлись на набережную реки Мойки и на Большую Морскую улицу, когда к ним выдвинулись полицейские.

Также по площади проезжают автомобили с символикой "Z". Корреспондент ЗАКС.Ру видел не менее трех таких машин.

Фото: Константин Леньков