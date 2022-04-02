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Новости 14:41

На акции на Исаакиевской площади задержали корреспондента ЗАКС.Ру

фото ЗакС политика На акции на Исаакиевской площади задержали корреспондента ЗАКС.Ру

Сотрудники полиции задержали корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня на несогласованной акции на Исаакиевской площади. Журналист рассказал, что был в яркой жилетке с надписью "Пресса" и пресс-картой.

Окунь сообщил, что полицейские подошли к нему и попросили пройти с ними "для проверки документов". Другой корреспондент ЗАКС.Ру рассказал, что Окунь стал первым журналистом задержанным во время акции. 

Задержание корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня

В автозаки попали примерно 19 человек. Всего на площади собралось около 70 участников акции. Они разошлись на набережную реки Мойки и на Большую Морскую улицу, когда к ним выдвинулись полицейские. 

Также по площади проезжают автомобили с символикой "Z". Корреспондент ЗАКС.Ру видел не менее трех таких машин.


Фото: Константин Леньков


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