Полиция взяла в оцепление людей на Исаакиевской площади

На пацифистской акции на Исаакиевской площади продолжаются задержания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Полицейские стали хватать и применять силу к людям, которые стояли у стены одного из домов.

Семерых человек полицейские взяли в оцепление. После этого их стали заводить в автозак.

При этом, никто из присутствовавших на площади людей не выкрикивал никаких лозунгов, также на них нет пацифистской символики. Одна из женщин, которую вели в автозак, кричала: "На каком основании меня задерживают?".

Константин Леньков