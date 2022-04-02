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Новости 14:49

Полиция взяла в оцепление людей на Исаакиевской площади

фото ЗакС политика Полиция взяла в оцепление людей на Исаакиевской площади

На пацифистской акции на Исаакиевской площади продолжаются задержания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Полицейские стали хватать и применять силу к людям, которые стояли у стены одного из домов.

Семерых человек полицейские взяли в оцепление. После этого их стали заводить в автозак.

При этом, никто из присутствовавших на площади людей не выкрикивал никаких лозунгов, также на них нет пацифистской символики. Одна из женщин, которую вели в автозак, кричала: "На каком основании меня задерживают?". 

 


Константин Леньков


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