Гендиректор "Яндекса", решившая не возвращаться в Россию из-за спецоперации, уходит с должности

Генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина увольняется из компании, о чем сообщила пресс-служба последней. Причины этого кадрового решения пока не называют.

"Про дальнейшие изменения мы расскажем позже", - говорится в сообщении.

Как пишет издание The Bell, Бунина в публичной переписке признавалась, что начало военной спецоперации на Украине, случившееся 24 февраля, застало ее в заграничном отпуске. Возвращаться при нынешнем внешнеполитическом курсе РФ она не намерена.

Трудовой договор Буниной, занимавшей свой пост с конца 2017 года, истечет 15 апреля.