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Новости 18:07

Задержанные в Петербурге жалуются на недопуск адвокатов в отделы полиции

фото ЗакС политика Задержанные в Петербурге жалуются на недопуск адвокатов в отделы полиции

Задержанные 2 апреля на Исаакиевской площади петербуржцы, доставленные в 16-й и 43-й отделы полиции, сообщили о проблемах с допуском к ним адвокатов. 

Находящиеся в 16-м отделе полиции также рассказали корреспонденту ЗАКС.Ру, что у них якобы временно забирают телефоны.

Отметим, в этот отдел доставили и журналистку Avtozak LIVE Ангелину Трофименко. Ее редакция также сообщила, что у Трофименко забрали телефон. 

Журналист ЗАКС.Ру Андрей Окунь, задержанный ранее на Исаакиевской площади во время освещения событий на улицах Петербурга, уже более двух часов находится в 43-м отделе полиции, у него забрали пресс-карту и редзадание.  Вместе с журналистом в этот отдел доставили около 40 человек. По словам Окуня, к ним в отдел не пускают адвоката Екатерину Дадаеву, приехавшую к задержанным. В пресс-службе МВД по Петербургу на звонки ЗАКС.Ру не отвечают. 


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