Журналиста ЗАКС.Ру Андрея Окуня отпустили из отдела полиции

Корреспондент ЗАКС.Ру Андрея Окунь покинул 43-й отдел полиции. В отделе журналиста продержали почти четыре часа.

Окунь был задержан во время освещения событий на Исаакиевской площади. Там, напомним, днем 2 апреля полиция сначала проверяла документы у появляющихся перед Мариинским дворцом граждан, а затем отправила в автозаки несколько десятков человек. Среди задержанных оказался и корреспондент ЗАКС.Ру.

В 43-м отделе полиции у Окуня забрали пресс-карту и редзадание. В течение нескольких часов причины его доставления в отдел не поясняли. На звонки редактора ЗАКС.Ру начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу не отвечал. Не брали трубку и в 43-м отделе полиции.

В итоге с Окуня взяли объяснение и обязательство о явке, а также выдали ему некую бумагу, в которой доставление журналиста в отдел объяснялось тем, что он якобы мог участвовать в несогласованной акции. При этом в документе нигде не было сказано, что Андрей Окунь является журналистом, на нем был желтый жилет с надписью "Пресса", он имел при себе пресс-карту и редзадание и выполнял свои профессиональные обязанности, а вовсе не являлся участником каких-либо несанкционированных мероприятий. Протокол в отношении Окуня составлен не был.

Напомним, это уже третий раз, когда полиция забирает корреспондента Андрея Окуня в отдел полиции во время исполнения им профессиональных обязанностей журналиста.