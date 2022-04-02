ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:00

Журналиста ЗАКС.Ру Андрея Окуня отпустили из отдела полиции

фото ЗакС политика Журналиста ЗАКС.Ру Андрея Окуня отпустили из отдела полиции

Корреспондент ЗАКС.Ру Андрея Окунь покинул 43-й отдел полиции. В отделе журналиста продержали почти четыре часа. 

Окунь был задержан во время освещения событий на Исаакиевской площади. Там, напомним, днем 2 апреля полиция сначала проверяла документы у появляющихся перед Мариинским дворцом граждан, а затем отправила в автозаки несколько десятков человек. Среди задержанных оказался и корреспондент ЗАКС.Ру. 

В 43-м отделе полиции у Окуня забрали пресс-карту и редзадание. В течение нескольких часов причины его доставления в отдел не поясняли. На звонки редактора ЗАКС.Ру начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу не отвечал. Не брали трубку и в 43-м отделе полиции.

В итоге с Окуня взяли объяснение и обязательство о явке, а также выдали ему некую бумагу, в которой доставление журналиста в отдел объяснялось тем, что он якобы мог участвовать в несогласованной акции. При этом в документе нигде не было сказано, что Андрей Окунь является журналистом, на нем был желтый жилет с надписью "Пресса", он имел при себе пресс-карту и редзадание и выполнял свои профессиональные обязанности, а вовсе не являлся участником каких-либо несанкционированных мероприятий. Протокол в отношении Окуня составлен не был. 

Напомним, это уже третий раз, когда полиция забирает корреспондента Андрея Окуня в отдел полиции во время исполнения им профессиональных обязанностей журналиста. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама