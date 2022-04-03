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Новости 10:33

"А почему нет?": Песков признался, что скачал и пользуется VPN

фото ЗакС политика "А почему нет?": Песков признался, что скачал и пользуется VPN

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал большое интервью одному из белорусских государственных телеканалов, в котором, среди прочих тем, рассказал о своём отношении к блокировкам соцсетей.

Так, чиновник не видит ничего зазорного в том, чтобы пользоваться сервисом для обхода блокировок VPN.

"Да, конечно, а почему нет? Это не запрещено", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Невозможно, отметил также он, взять и в один момент перестать пользоваться услугами компаний, которые в России были заблокированы — в основном, за некорректное, по мнению властей, отображение хода "спецоперации" на Украине.

"Не зазорно пользоваться самым лучшим, мы все должны искать самое лучшее для себя", — заключил мысль Песков.


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