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Новости 12:30

Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд рублей импортозамещающей промышленности

фото ЗакС политика Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд рублей импортозамещающей промышленности

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей проектам импортозамещения в отечественном промышленном сектора: соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Деньги будут выделены в качестве льготных займов. На средства смогут претендовать заводы и предприятия, занимающиеся "разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги".

Обозначенная сумма будет выделена из резервного фонда правительства: её направят Фонду развития промышленности, который решит, каким предприятиям предоставить займы. По предварительным данным, на займы смогут претендовать не менее 50 проектов.

Фонд развития промышленности выделит целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.


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