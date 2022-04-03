Петербургского активиста увезли на допрос в Лугу в рамках дела о ложном минировании IKEA

Днём 2 апреля силовики задержали петербургского активиста Константина Надеина, вышедшего из дома выбросить мусор: на молодом человеке в тот момент была сине-жёлтая толстовка с антипутинским высказыванием, делится телеграм-канал "Ротонда".

Задерживавшие Надеина полицейские сообщили, что должны провести у него обыск в рамках дела о телефонном терроризме - якобы его заподозрили в ложном минировании магазина IKEA. В ходе оперативных мероприятий у активиста изъяли смартфон и изучили содержимое флешек. В качестве вещдока они также забрали у него толстовку.

После того, как Надеина доставили в отдел полиции № 29, в его отношении составили протокол о дискредитации российской армии - опять же, из-за сине-жёлтой кофты.

После этого, рассказал сам активист "Ротонде", его увезли за 140 км от Петербурга в Лугу: уже в областном отделе с него взяли объяснения по поводу лжеминирования IKEA. Кроме того, расспрашивавший Надеина силовик поинтересовался, зачем он якобы призывал в соцсетях жителей Луги к участию в протестах.

"Я ответил, что не представляю, откуда у него такая информация. Последний раз в городе Луга я был в 1997 году", - поделился Надеин. Из отдела молодого человека отпустили в ночи.

Напомним, что в начале марта у петербургских оппозиционеров прошли массовые обыски в рамках дела о телефонном терроризме (ст. 207 УК РФ): по версии силовиков, они якобы рассылали различным городским инстанциям взрывоопасные электронные письма.