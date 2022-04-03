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Безработный петербуржец стал фигурантом уголовного дела из-за брошенной на детскую площадку гранаты

фото ЗакС политика Безработный петербуржец стал фигурантом уголовного дела из-за брошенной на детскую площадку гранаты

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 44-летнего местного жителя, который подозревается в подбросе страйкбольной гранаты на детскую площадку. В рамках данного разбирательства безработного мужчину поместили в ИВС, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

"Петербургский дневник" уточняет, что ранее мужчина уже был судим по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и хранении наркотиков.

Подозреваемого задержали в Выборгском районе: силовики приехали по вызову на улицу Орбели после сообщения о том, что пьяный горожанин выкинул из окна квартиры гранату, которая попала прямо на детскую площадку. Выброшенная граната оказалась не боевой, а предназначенной для игры в страйкбол. При падении она издала хлопок. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.


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