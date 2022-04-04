"Мостотрест" завершает технологические разводки мостов

Накануне начала сезона навигации СПб ГБУ "Мостотрест" готовится провести последние технологические разводки переправ. Информация об этом появилась 4 апреля на сайте предприятия.

В ночь на 5 апреля специалисты разведут Володарский мост (с 02:00 до 05:45), Большеохтинский мост (с 02:00 до 05:00) и Троицкий мост (с 01:20 до 04:50). Следующей ночью состоится разводка Литейного (с 01:40 до 04:45), Благовещенского (с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00), а также Тучкова моста (с 02:00 до 04:55).

В ночь на 7 апреля не удастся проехать по Благовещенскому мосту с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, а по Кантемировскому — с 01:30 до 04:30. Последним в этом сезоне разведут Кантемировский мост — это случится в ночь на 8 апреля с 01:30 до 04:30.

"Мостотрест" отмечает, что разводки мостов будут проходить в рамках указанных промежутков, но не обязательно в указанное время. Период навигации на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля.