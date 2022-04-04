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Петербургские теплоэнергетики проверят сети в шести районах города

фото ЗакС политика Петербургские теплоэнергетики проверят сети в шести районах города

В течение новой рабочей недели, с 4 по 8 апреля, специалисты ГУП "ТЭК СПб" изучат состояние теплосетей в шести районах Северной столицы: Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Калининском, информирует пресс-служба предприятия.

Контролю подлежат магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, уточнили теплоэнергетики.

"Во время испытаний температура в квартирах может повыситься, но дополнительная тепловая энергия не будет включена в счета за коммунальные услуги", — пообещали в ГУП "ТЭК СПб".

Всего в ходе подготовки к будущему отопительному сезону-2022/23 теплоэнергетики проведут испытания 52 районных, квартальных и групповых котельных.


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