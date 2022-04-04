"Слетел с катушек": Премьер Польши хочет ввести санкции против всех членов "Единой России"

Власти Польши будут добиваться введения Евросоюзом санкций в отношении всех членов партии "Единая Россия", информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

На данное заявление уже отреагировал многолетний председатель ЕР Дмитрий Медведев, сообщивший, что Моравецкий, по его мнению, "окончательно слетел с катушек на почве русофобии", пишет РИА "Новости".

Бывший президент России уверен, что можно подумать о зеркальном ответе против всех членов правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) и голосующих за неё.

Следует напомнить, что из-за "спецоперации" на Украине под санкции ЕС уже попало множество депутатов Государственной думы, в том числе - единороссы.