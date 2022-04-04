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Новости 12:29

Минстрой назвал Кудрово самым комфортным малым городом России

фото ЗакС политика Минстрой назвал Кудрово самым комфортным малым городом России

Город Кудрово в Ленобласти возглавил комфортности рейтинг малых городов (от 20 до 50 тысяч населения) России по версии Министерства строительства и ЖКХ. Ведомство опубликовало список в начале апреля.

При расчетах Минстрой опирался на 36 параметров, характеризующих шесть наиболее востребованных городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура с прилегающими землями, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивался на безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти и оценивался по 10-балльной шкале. 

В результате максимальная оценка, которую мог набрать город, составляет 360 баллов. Кудрово получило 260 баллов, второе место досталось Тутаеву в Ярославской области (239 баллов), третье — подмосковной Истре и новгородской Старой Руссе (по 237 баллов).

При этом в рейтинге крупных городов первое место досталось Москве с 293 баллами, второе — Петербургу с 256 баллами, а третье — Казани с 210 баллами.

В целом, по данным Минстроя, за прошедший год доля городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов и теперь составляет 44 %. К 2024 оду чиновники намерены довести этот показатель до 60 %, а к 2030-му — до 80 %.

Фото: pixabay


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