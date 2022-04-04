"Соревнования вряд ли нужны": Песков рассказал Кадырову о патриотизме

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который не так давно оскорбился на последовавшее со стороны своего "оппонента" признание телеведущего Ивана Урганта патриотом. Чеченского лидера задело также то обстоятельство, что чиновник не удосужился поздравить его с присвоением нового воинского звания.

В ответ Песков сообщил, что настоящим патриотам не следует вступать в полемику о том, кто из них больше любит родину.

"Соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужны, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены. Патриотизм - это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется", - высказался президентский пресс-секретарь, чьи слова приводит Baza в своём телеграм-канале.

Ранее Кадыров поспорил с Песковым из-за Урганта и понятия "патриотизм", заявив, что у чиновника "не созревшая шкала приоритетов". Также главу Чеченской республики задело отсутствие поздравления по случаю присвоения ему звания генерал-лейтенанта.