Петербуржец, кинувший гранату на детскую площадку, отправился в СИЗО

Выборгский райсуд Петербурга решил отправить в СИЗО местного жителя Дениса Чеховского по делу о хулиганстве, которое было возбуждено после того, как он бросил страйкбольную гранату на детскую площадку, информирует объединённая городская судебная пресс-служба.

Чеховский не требовал для себя определённой меры пресечения, оставив решение за судом.

Мужчина, напомним, уже был судим по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и хранении наркотиков.

Подозреваемого задержали в Выборгском районе: силовики приехали по вызову на улицу Орбели после сообщения о том, что пьяный горожанин выкинул из окна квартиры гранату, которая попала прямо на детскую площадку. Выброшенная граната оказалась не боевой, а предназначенной для игры в страйкбол. При падении она издала хлопок. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.