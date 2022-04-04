ЛДПР внесла в ЗакС законопроект об упрощении получения гражданства РФ для детей, проживающих за рубежом

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение петербургского парламента законодательную инициативу, согласно которой предлагается внести коррективы в ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", сообщает пресс-служба партии.

Согласно поправкам, депутаты предлагают упростить получение гражданства РФ детям, которые проживают за границей и у которых один из родителей имеет российский паспорт.

По нынешнему законодательству, родитель-иностранец обязан дать своё согласие на получение ребёнком гражданства РФ в случае, если тот проживает за рубежом и уже имеет иностранное гражданство.

"ЛДПР предлагает изменить ситуацию. Законопроект допускает возможность принятия в российское гражданство детей без согласия родителя-иностранца в случае, если родители разведены, а так же если родитель – иностранный гражданин лишён родительских прав, либо признан недееспособным", - пояснили суть своей инициативы петербургские либерал-демократы.

Если городское Заксобрание поддержит законопроект ЛДПР, его впоследствии направят на рассмотрение Госдумы.