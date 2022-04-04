Экологи собрали в Петербурге 1,4 тонны опасных отходов за неделю

За неделю с 28 марта по 3 апреля аварийные экологические службы приняли 299 обращений горожан и совершили 29 выездов, сообщили в понедельник в комитете по природопользованию. Один выезд был связан с разливом нефтепродуктов, 25 касались ликвидации ртутных загрязнений, а оставшиеся три пришлись на иные химические загрязнения.

В результате были собраны и отправились на утилизацию 1,5 кг ртутьсодержащих и 25 кг нефтесодержащих отходов. Кроме того, экологи приняли от населения около 1,4 тонны опасных отходов. Так, на утилизацию отправились 386,4 кг автомобильных покрышек, более 311 кг батареек и аккумуляторов, 273,6 кг оргтехники, 198,4 кг люминесцентных ламп и другие вредные отходы.

В комитете также отметили, что мобильная экологическая дежурная служба принимает заявки круглосуточно по номеру 417-59-36.

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