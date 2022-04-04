Движение "Колумбайн"* внесли перечень террористических и экстремистских организаций

Движение "Колумбайн"* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение "Колумбайн"* террористическим, запретив его на территории страны.
Россиянам напомнили о возможности получить пожизненное заключение за участие в деятельности запрещенной организации.
*Организация "Колумбайн" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ