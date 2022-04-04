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Новости 14:18

Движение "Колумбайн"* внесли перечень террористических и экстремистских организаций

фото ЗакС политика Движение "Колумбайн"* внесли перечень террористических и экстремистских организаций

Движение "Колумбайн"* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение "Колумбайн"* террористическим, запретив его на территории страны.

Россиянам напомнили о возможности получить пожизненное заключение за участие в деятельности запрещенной организации.

*Организация "Колумбайн" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ 


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