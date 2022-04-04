ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:47

"Аэрофлот" объявил о распродаже билетов со скидкой до 35%

фото ЗакС политика "Аэрофлот" объявил о распродаже билетов со скидкой до 35%

Компания "Аэрофлот" известила о старте распродажи билетов по российским направлениям со скидкой в 30-35%, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Акция будет проводиться в период с 4 по 12 апреля на перелёт с 28 апреля по 31 мая.

"Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок через эти пять городов", — сообщает "Аэрофлот".

В спецпредложении участвуют тарифы экономкласса как с багажом, так и без него.

Акция распространяется только на рейсы "Аэрофлота" и его "дочек" - компании "Россия" и "Аврора", которые выполняются под кодом SU.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама