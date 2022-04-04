"Аэрофлот" объявил о распродаже билетов со скидкой до 35%

Компания "Аэрофлот" известила о старте распродажи билетов по российским направлениям со скидкой в 30-35%, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Акция будет проводиться в период с 4 по 12 апреля на перелёт с 28 апреля по 31 мая.

"Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок через эти пять городов", — сообщает "Аэрофлот".

В спецпредложении участвуют тарифы экономкласса как с багажом, так и без него.

Акция распространяется только на рейсы "Аэрофлота" и его "дочек" - компании "Россия" и "Аврора", которые выполняются под кодом SU.