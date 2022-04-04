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Новости 14:54

Путин подписал указ об ответных визовых мерах против Евросоюза и иных стран

фото ЗакС политика Путин подписал указ об ответных визовых мерах против Евросоюза и иных стран

Президент Владимир Путин подписал 4 апреля указ "об ответных мерах визового характера" в отношении ряда зарубежных государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощенном порядке выдачи виз, подписанных с Евросоюзом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Кроме того, документ вводит персональные ограничения на въезд и пребывание в России для ряда иностранцев и лиц без гражданства, "совершающих в отношении Российской Федерации, ее граждан или юридических лиц недружественные действия".

Необходимость названных мер в указе обосновывается "недружественными действиями" со стороны Евросоюза, ряда стран и их граждан и лиц без гражданства, проживающих на их территории.


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