Компания Wargaming уходит из России и Белоруссии

Компания Wargaming объявила 4 апреля о планах покинуть Россию и Белоруссию. Как говорится в официальном сообщении, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships уже приступила к закрытию своей студии в Минске.

По заявлению компании, в последние недели Wargaming "проводила стратегический анализ бизнес-операций по всему миру" и в итоге пришла к решению покинуть обе страны. С 31 марта игровой бизнес компании в России и Белоруссии перешел под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — утверждают создатели игр.

В течение переходного периода продукты компании будут доступны пользователям из России и Белоруссии. Сотрудникам, на которых скажется это решение, предоставят "максимально возможное выходное пособие" и поддержку.

Фото: pixabay