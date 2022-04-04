Google удалил из поисковой выдачи сайт Минобороны РФ

Поисковик Google удалил из своей выдачи прямую ссылку на сайт Министерства обороны РФ, а также ссылку на портал госзакупок, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить".

Ссылка на портал главного силового ведомства РФ не отображается, даже если в строке запроса написать "Минобороны России официальный сайт".

Вместо этого пользователям предлагается перейти на сайт правительства, почитать о силовой структуре на "Википедии", а также приводятся её данные в соцсетях.

Следует отметить, что при запросе "минобороны Украины" сайт ведомства страны выдаётся первым.

Кроме того, Google по некоей причине стал скрывать данные и других российских государственных инстанций - отсутствует сайт госзакупок, отцензурированы главные страницы Минюста РФ, МВД, правительства РФ, сайт "Госуслуги". Вместо них поисковик предлагает посетить внутренние страницы порталов.