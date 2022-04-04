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Новости 16:20

Google удалил из поисковой выдачи сайт Минобороны РФ

фото ЗакС политика Google удалил из поисковой выдачи сайт Минобороны РФ

Поисковик Google удалил из своей выдачи прямую ссылку на сайт Министерства обороны РФ, а также ссылку на портал госзакупок, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить".

Ссылка на портал главного силового ведомства РФ не отображается, даже если в строке запроса написать "Минобороны России официальный сайт".

Вместо этого пользователям предлагается перейти на сайт правительства, почитать о силовой структуре на "Википедии", а также приводятся её данные в соцсетях.

Следует отметить, что при запросе "минобороны Украины" сайт ведомства страны выдаётся первым.

Кроме того, Google по некоей причине стал скрывать данные и других российских государственных инстанций - отсутствует сайт госзакупок, отцензурированы главные страницы Минюста РФ, МВД, правительства РФ, сайт "Госуслуги". Вместо них поисковик предлагает посетить внутренние страницы порталов.


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