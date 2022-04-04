Полиция составила на петербурженку протокол из-за плаката на балконе

В Петербурге полиция составила на местную жительницу протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за пацифистского плаката, вывешенного на балконе квартиры, сообщило 4 апреля "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского. Юрист представляет интересы девушки.

По данным правозащитников, накануне днем силовики пришли к петербурженке домой, провели осмотр и изъяли плакат. Как уточнила "Фонтанка", к тому моменту последний висел на балконе несколько дней, а местом действия стал Центральный район Петербурга. Издание также сообщило, что протокол на местную жительницу составили уже сегодня в 78-м отделе полиции, а суд по делу намечен на вторник, 5 апреля.

По статье о дискредитации армии петербурженке грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов