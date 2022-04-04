"Известия": "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель", "Магнит", "Дикси" приостанавливают открытие новых точек

Российский ритейлер Х5 Group, в который входят магазины "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель", а также сети "Магнит", "Дикси", Offprice, Reima, Gloria Jeans, 12storeez в нынешнем году не будут открывать новые точки продаж, информируют "Известия", ссылающиеся на близкие к компаниями источники.

Решение обусловлено в том числе сбоем в поставках необходимого для работы оборудования - стеллажей, холодильных камер, касс.

"Это правда, что много новых контрактов с арендодателями в этом году сорвалось. Например, "Перекресток" приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и "Доктор Столетов" также отказались открывать новые точки", — поделилась с "Известиями" руководительница ритейл-департамента CBRE в РФ Марина Малахатько.

Аналогичные проблемы испытывают и некоторые российские рестораторы, которые, по словам Малахатько, также отказались от расширения своих сетей.

"Известия" обратились за комментариями к представителям обозначенных компаний, однако оперативно ответили лишь две: в 12storeez заявили об отсутствии проблем с оборудованием, но об открытии новых точек умолчали, а в "Магните" не стали комментировать данную информацию.

От работы в России, напомним, отказалось множество иностранных компаний после начала "спецоперации" на Украине.