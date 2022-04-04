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Новости 18:05

Швыдкой объяснил санкциями задержку в Финляндии российских экспонатов

фото ЗакС политика Швыдкой объяснил санкциями задержку в Финляндии российских экспонатов

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил 4 апреля факт задержания российских экспонатов, в том числе принадлежащих Эрмитажу и другим музеям, на границе Финляндии и России. По его словам, причиной этого стала необходимость проведения дополнительных процедур из-за западных санкций, сообщило ТАСС.

"Задержка фургонов на границе Финляндии и России связана с проведением дополнительных бюрократических процедур, вызванных введением нового пакета санкций", — заявил Швыдкой.

По словам чиновника, речь идет о санкциях, касающихся торговли антиквариатом и не имеющих отношения к произведениям культуры, представленным на выставках. "Российские произведения, возвращающиеся из разных стран после завершения выставочных проектов, будут возвращены на родину после проведения ряда бюрократических процедур", — заверил он и уточнил, что российское посольство в Хельсинки активно работает над возвращением культурных ценностей в страну.

В понедельник таможня в Хельсинки подтвердила задержание трех партий товаров, "попадающих под санкции ЕС". Задержанные картины принадлежат Эрмитажу, Третьяковской галерее и другим российским музеям.

Фото: pixabay


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