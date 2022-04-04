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Новости 18:20

На территории "Ленфильма" появится новая пешеходная улица

фото ЗакС политика На территории "Ленфильма" появится новая пешеходная улица

Каменноостровский проспект и Кронверкскую улицу соединит новое пешеходное досуговое пространство: для этого на территории "Ленфильма" благоустроят сквозную общественную зону, делится пресс-служба Петроградского района.

В новой досуговой зоне появится летний кинотеатр с двумя залами, кафетерии и творческие мастерские. Благоустройство обещают завершить к 2023 году.

"Проект интересный, и, самое главное, реализуемый. Любимая горожанами киностудия "Ленфильм" обретет новое место для встреч, проведения крупных мероприятий и станет новой точкой притяжения в Петроградском районе", – высказал своё мнение глава районной администрации Владимир Омельницкий.

На данный момент на территории "Ленфильма" начинается реставрация фасадов зданий, в которых находится киностудия. Специалисты также демонтируют выездные ворота со стороны Кронверкской улицы и Каменноостровского проспекта; устанавливается наружное видеонаблюдение.

Длина новой пешеходной улицы будет составлять 300 метров. Она должна быть открыта уже в мае текущего года.


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