"Мы ушли от черного нала": Беглов прокомментировал транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Александр Беглов высказался в своем еженедельном обращении на "Радио России" по поводу стартовавшей 1 апреля транспортной реформы. По его словам, Смольный создает сейчас единую систему городских перевозок, "удобную для инвалидов и доступную для всех петербуржских льготников".

"Мы ввели электронную оплату проезда, ушли от черного нала. Теперь 100 % денег за билеты будут поступать в городской бюджет. Кроме того, отказ от маршруток на следующем этапе реформы повысит безопасность на дорогах Петербурга", — заявил Беглов.

Также градоначальник выразил уверенность, что "горожане начинают привыкать к новым маршрутам и к новым видам билетов". "Кому-то приходится вместо одной поездки делать пересадку в наземном транспорте, — признал губернатор. — Для таких пассажиров введен новый тариф "60 минут"".

Кроме того, Беглов не преминул указать на необходимость учитывать "конструктивную критику, замечания и пожелания от петербуржцев", ради чего он поставил подобную задачу перед транспортным блоком городского правительства. Кроме того, чиновник вспомнил, как на прошлой неделе попросил "включиться в эту работу" петербургских муниципалов.

"Ждем от них предложений по организации маршрутов, режиму работы, установке светофоров, остановок, нанесению дорожной разметки", — объяснил Беглов по радио.