Аресты и штрафы за прогулки

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Петербургские суды рассмотрели практически все дела по задержанным на Исаакиевской площади 2 апреля. Большая часть решений - аресты, чуть меньше - штрафы. При этом, часть задержанных утверждали, что в какой акции принимать участия не планировали, а просто прогуливались по городу. ЗАКС.Ру рассказывает, кто оказался в отделах полиции и какие суды избрали им наказания.

Пацифистски настроенные общественные движения планировали провести 2 апреля в городах России свои акции. В Петербурге местом выбрали Исаакиевскую площадь. В назначенное время там уже ждали сотрудники правоохранительных органов и журналисты. Люди на площади тоже собрались - максимальное количество одновременно пребывающих там людей было не более 150 человек. При этом, по наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, лозунги никто из них не выкрикивал. Правда, это не помешало полицейским задерживать присутствовавших у Исаакиевской площади. В некоторых протоколах позже они написали, что акция состоялась и в ней участвовало 300 человек, рассказала адвокат задержанных Луиза Магомедова.

- Как таковой акции даже и не было. В протоколах написано 300 человек, но, судя по фотографиям, которые люди сделали на телефоны, там больше прессы было и сотрудников полиции. Говорить, что кучка людей собралась, что они что-то скандировали - такого не было.

Об этом же ЗАКС.Ру рассказала одна из задержанных Анна. По ее словам, в протоколе полицейские написали, что она якобы участвовала в акции с 300 людьми и была задержана на Исаакиевской площади. Анна сообщила, что на самом деле ее вместе со знакомым силовики задержали на Красном мосту: подъехали на машине, не представились, ничего не разъяснили и завели в автозак. Девушка добавила, что планировала принять участие в акции, но на площади видела не более десятка человек.

- В этом главная претензия к протоколу, потому что в акции не участвовало 300 человек. Честно говоря, вообще сложно сказать, сколько людей в ней участвовало. На момент, когда я была на Исаакиевской площади, там было от силы человек 30, мне кажется. На видео, которое прилагается к материалам дела и которое представлено стороной обвинения, видно, что площадь совершенно пустая, на мосту никого нет - только толпа журналистов и самих сотрудников Росгвардии и полиции, - рассказала Анна.

По данным "ОВД-Инфо"*, всего в автозаках за 2 апреля оказалось не менее 79 петербуржцев. На них составили протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ) и по статье о нарушении установленного порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП РФ).

Объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 апреля сообщила, что всего в суды поступило 67 материалов. Только два вернули обратно в отделы и только по трем материалах рассмотрение отложили. За якобы организацию массового пребывания граждан (ст. 20.2.2 КоАП) и нарушение установленного порядка проведения (ст. 20.2 КоАП) акции арестовали 30 человек. Больше всего таких решений вынес Петроградский районный суд - 29. Часть из этих людей утверждали, что на Исаакиевскую площадь пришли не для участия в акции, рассказал защищавший их в суде адвокат Алексей Калугин.

- Где-то судьи придирались к тем, кто говорил, что мимо проходил: "А вы не видели, что там толпа? Зачем зашли в толпу? Вы не понимаете, что это опасно? Инстинкты самосохранения пропали?" - даже до такого доходило, - сказал Калугин.

Он сообщил, что у одной судьи по семь суток ареста получили парень и девушка, которые утверждали, что оказались на площади случайно. У другого судьи этот же срок получил молодой человек, признавший участие в акции, а не признавшие это - по пять суток, рассказал Калугин.

Петроградский районный суд вынес 7 решений об обязательных работах, одного человека оштрафовали, а по одному рассмотрение дела отложили, сообщили в пресс-службе судов. Там же написали, что в Василеостровский районный суд поступило 12 материалов. Примерно половина из них по людям, которые тоже настаивали на своем неучастии в акции, сообщила ЗАКС.Ру адвокат задержанных Магомедова.

- Кто-то знал, что там что-то будет и пошел посмотреть. А кто-то, действительно, просто шел мимо. <...> Один мальчик сказал, что мимо шел - ему семь суток дали. Единственный из Василеостровского района, кому сутки дали. А так вообще давали 10-15 тысяч рублей штрафа, - рассказала адвокат.

Она добавила, что одна из задержанных девушек утверждает, что ее забрали в автозак у Гостиного двора, а не у Исаакиевской площади. Рассмотрение ее материалов суд пока отложил, уточнила Магомедова.

Всего Василеостровский районный суд назначил наказание в виде штрафов шести людям, написала пресс-служба судов. Ленинский районный суд рассмотрел 15 материалов - по всем штрафы, сообщили в пресс-службе.

Во время вероятной акции, на которой не звучало лозунгов, на Синем мосту расположились три художника, рисовавшие Исаакиевский собор. Сначала полицейские только проверили их рисунки, но через несколько минут все же решили задержать. Из отдела полиции их все же отпустили без составления протоколов.

Среди задержанных оказалось и два журналиста: Андрей Окунь из ЗАКС.Ру и Ангелина Трофименко из Avtozak LIVE. Оба были в специальных жилетах с надписью "Пресса", пресс-картами и редакционными заданиями, но полицейским этого оказалось недостаточно и корреспондентов отвезли в отделы. Там они провели около четырех часов. Полицейские отпустили Окуня и Трофименко из отделов без составления протоколов.

В Октябрьском районном суде 3 апреля рассматривали два материала - все по активистке Ануш Паниной, которую задержали на Сенной площади 2 апреля. О ее доставлении в автозак стало известно уже после объявления о том, что мероприятие на Исаакиевской площади завершилось. Панина вышла на улицу с пацифистскими плакатами, а позже оказалась в отделе полиции №2, где ее оставили на ночь. В отделе на активистку, как следует из записи на ее странице во "ВКонтакте", составили два протокола: по уже упомянутой ст. 20.2.2 КоАП и по новой статье о дискредитации российских военных (ст. 20.3.3 КоАП РФ). По этой статье Панину оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Там же рассказали, как активистка объяснила свои действия:

"Указала, что плакаты она изготовила, чтобы заставить граждан задуматься над "текущим бытием", полагала, что надписи на плакатах могут запустить цепь вопросов, над которыми людям необходимо задуматься. Дополнила, что специально изготовила плакаты на разноцветных листах бумаги, по аналогии с объявлениями о проституции, чтобы привлечь внимание широкого круга лиц. При этом, вину не признала".

По статье об организации единовременного пребывания граждан (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) суд арестовал Панину на 10 суток. При этом, на фотографиях и видеозаписях в интернете не видно, чтобы вокруг активисты собрались какие-то люди кроме журналистов и полицейских.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

София Саттарова