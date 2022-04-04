Беглов заявил о росте обращений на биржу труда в Петербурге

Ситуация с занятостью в Петербурге остается спокойной, объявил губернатор Александр Беглов 4 апреля в ходе своего еженедельного обращения к петербуржцам в эфире "Радио России". По его утверждению, показатели на рынке труда соответствуют средним значениям, зафиксированным в прошлые годы.

"Количество обращений в службу занятости растет, — продолжил свой отчет Беглов. — Число официально признанных безработных в Петербурге держится на уровне 16,5 тысяч, число вакансий — на уровне 28,5 тысяч".

Кроме того, Беглов заявил о том, что Смольному "удалось обеспечить продовольственную безопасность и снять напряженность вокруг отдельных продуктов питания". "Петербург обеспечен полностью продовольственными товарами с хорошим запасом по ключевым позициям", — заверил он слушателей.