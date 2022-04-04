ЕСПЧ: Двери закрываются

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Российская Федерация будет находиться в юрисдикции Европейского суда по правам человека до 16 сентября. Это значит, что на любые нарушения со стороны представителей власти, совершенные до этой даты, можно будет пожаловаться в ЕСПЧ. Станет ли Россия, вышедшая из Совета Европы, выплачивать компенсации по решения ЕСПЧ и насколько эффективными будут обращения в комитеты ООН, ЗАКС.Ру спросил у экспертов.

Чтобы обратиться в ЕСПЧ, россиянину не обязательно нужно успеть подать заявление до 16 сентября. Главное, чтобы обжалуемое правонарушение произошло до этого срока. Остальные условия остаются прежними: жалоба должна быть подана в защиту прав и свобод, закрепленных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, она должна быть явно обоснованной, а заявитель должен пройти две судебные инстанции в своем государстве.

17 марта ЕСПЧ на несколько дней приостанавливал рассмотрение дел из России. Это было сделано в связи с исключением Российской Федерации из Совета Европы из-за начала боевых действий на территории Украины. Окончательную точку поставила резолюция, принятая на пленарном заседании ЕСПЧ 22 марта. В ней уточнялось, что Россия перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека 16 сентября. Комитет министров Совета Европы своей резолюцией обязался контролировать исполнение решений ЕСПЧ со стороны России, в том числе по финансовым вопросам.

Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Передрук, отмечая уникальность возникшей ситуации, ожидает, что Россия продолжит выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ даже после выхода из Совета Европы. Денонсация международного договора, по его словам, не означает возможность игнорирования необходимых для исполнения процедур.

- Если ЕСПЧ принимает решение, то государство должно выполнять это решение вне зависимости от того, является оно по-прежнему участником конвенции или нет. Тем более, решением может быть не только выплата компенсации, могут быть и общие меры, - говорит Передрук.

С другой стороны, признает адвокат, реальных механизмов для того, чтобы заставить исполнять решения ЕСПЧ после 16 сентября не будет. Если в ближайшее время выплаты заявителям от государства продолжатся, то в будущем российские власти могут начать обсуждение целесообразности начисления этих компенсаций вообще, опасается руководитель отдела международно-правовой защиты Комитета против пыток* Ольга Садовская.

- Мое предположение состоит в том, что по отдельным единичным делам выплаты продолжатся до того момента, как Европейский Суд не вынесет какого-то решения либо с очень большой компенсацией либо по какому-то вопросу, к которому российские власти относятся болезненно. Такое решение, вероятно, сможет послужить триггером обсуждения о целесообразности выплаты этих компенсаций вообще и результат такого обсуждения заявителей вряд ли обрадует, - полагает Садовская.

В настоящее время Россия выплачивает компенсации по решениям ЕСПЧ, в целом, добросовестно, утверждают опрошенные ЗАКС.Ру юристы.

- У меня ни разу по всем моим делам не было проблемы у доверителей получить компенсацию, - признается адвокат Передрук. - Последняя была получена моим доверителем в конце февраля этого года. По жалобе, которая была удовлетворена в январе. Почему появляется информация, что не выплачивают? В бюджет федерации ежегодно закладывается сумма, которая необходима на выплаты компенсаций. Этих денег не всегда хватает, потому что предсказать, какие суммы будут назначены, нереально. Поэтому в какой-то момент средства заканчиваются и начинаются проволочки с выплатами. Эти вопросы решались довольно-таки просто - правительство выделяло дополнительные суммы и деньги выплачивались, хотя и с задержками.

По словам Ольги Садовской, в истории взаимодействия России и ЕСПЧ только трижды государство отказалось исполнять решения по принципиальным соображениям. Самый известный из этих кейсов - дело ЮКОСа, когда Конституционный суд признал вердикт Европейского Суда противоречащим Конституции.

- То есть, официально отказаться от выплаты компенсации Россия может, признав решение ЕСПЧ противоречащим Конституции, но на деле это происходило считанные разы, - отметила представительница Комитета против пыток.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в качестве альтернативы европейскому предложила создать суд по правам человека для стран СНГ. Заявление прозвучало на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. Конкретного проекта нового надгосударственного института еще не представили. Насколько он будет эффективен и будет ли существовать вообще - большой вопрос.

Пока единственная альтернатива ЕСПЧ - Организация объединенных наций. Обратиться в профильный комитет ООН можно также после прохождения двух инстанций на национальном уровне.

- Комитет против пыток ООН рассматривает индивидуальные жалобы в отношении России в том числе, - рассуждает Ольга Садовская. - Если предположить, что поток жалоб, который шел в ЕСПЧ, хлынет в КПП ООН, то это ни к чему хорошему не приведет – там работает минимальный штат, который получает и рассматривает жалобы буквально со всего мира. Я представляю, в каком ужасе сейчас эти сотрудники. При этом у ООН нет ресурсов увеличить этот штат в десятки раз, чтобы он мог справиться с российскими делами. Кроме того, характер резолюций, которые выносит КПП ООН, отличаются от решений ЕСПЧ по большому количеству параметров и в целом являются рекомендательными документами, а не обязательными как решения ЕСПЧ.

Среди других органов ООН, в которые могут обратиться россияне - комитет по ликвидации расовой дискриминации, комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, комитет по правам человека. Последний, в частности, может рассмотреть дела незаконно задержанных на публичных мероприятиях.

- Комитет по правам человека не назначает компенсации, но его решения тоже являются обязательными к исполнению, - объясняет Александр Передрук. - Он указывает и на меры частного, и на меры общего характера. Исходя из позиции Конституционного суда, решение комитета по правам человека - и других комитетов ООН - может быть основанием для пересмотра судебных актов.

Россия ежегодно входила в число лидеров по количеству заявлений, коммуницированных Европейским Судом. По итогу 2021 года ЕСПЧ передал на рассмотрение судей 9432 жалобы из РФ. Больше только у Турции. Сотни заявлений составили жители Петербурга. В частности, в работе суда уже находятся обращения по делу о вытоптанных газонах на акции противников инаугурации Владимира Путина, по делу Аллы Ильиной, которую принудительно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. В конце 2021 года на своей арест пожаловался петербургский блогер Юрий Хованский. Комитет против пыток* готовится обратится в ЕСПЧ с делами о применении насилия полицией на акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге в апреле 2021 года.

*В 2015 году Минюст внёс общественную организацию "Комитет против пыток" в реестр НКО-иноагентов. Организация самоликвидировалась и сейчас продолжает работу без образования юрлица

Сергей Еремеев