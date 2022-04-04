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Новости 19:45

В марте петербургские водители нарушили ПДД более 700 тысяч раз

фото ЗакС политика В марте петербургские водители нарушили ПДД более 700 тысяч раз

Комплексы видеофиксации зарегистрировали около 720 тысяч нарушений правил дорожного движения в Петербурге за март, сообщили 4 апреля в городском комитете по информатизации и связи.

В 89 % случаев (638 тысяч нарушений) речь шла о превышении допустимого порога скорости. Еще 7 % (53 тысячи нарушений) пришлось на движение либо остановку на полосе для общественного транспорта, а оставшиеся 4 % (29 тысяч нарушений) — на проезд на запрещающий сигнал светофора.

Сейчас соблюдение ПДД отслеживают более 600 комплексов фиксации, из которых 120 приходится на те, что установлены в автобусах и троллейбусах для регистрации случаев выезда на выделенные полосы. До конца города в Смольном планируют установить еще 300 стационарных комплексов и оснастить устройствами фотовидеофиксации 17 аварийно-опасных перекрестков.


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